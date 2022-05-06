София, 6 мая, 2022, 15:24 — ИА Регнум. В течение ближайших нескольких месяцев выплаты пенсий и социальных пособий в Болгарии будут осуществляться в так называемом «ручном режиме» непосредственно в почтовых отделениях по всей стране. Об этом 6 мая сообщает софийская газета «Дума».

Болгария

Согласно официальной информации, причиной введения соответствующих правил стала кибератака, осуществленная неизвестными лицами на серверы государственного предприятия «Болгарская почта» («БП»). Из-за вмешательства извне был блокирован доступ к персональным данным банковских платежных карт более 1,2 млн болгарских пенсионеров.

Несмотря на то, что компьютерные эксперты «БП» проводят необходимые восстановительные работы, по всей стране наблюдаются массовые задержки указанных выплат.

В руководстве «БП» напоминают, что новый механизм в работе структуры не предусматривает доставку денежных средств на дом. Выдача денег будет осуществляться в порядке живой очереди.