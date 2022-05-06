Владимир, 6 мая, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Во Владимирской области за последние сутки госпитализированы 16 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

6 мая выявлено 32 новых случая заражения коронавирусом — на три меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в области зарегистрировано 150 тыс. 780 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 146 тыс. 29 пациентов, в том числе 42 — за последние сутки.

За весь период скончались 3443 человека. Подтвержден один новый летальный случай.