Саратов, , 15:28 — REGNUM О доходах за 2021 год отчитался губернатор Саратовской области Валерий Радаев. Сведения об имуществе и доходах главы области и его супруги опубликованы на портале регионального правительства.

Деньги Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Доход губернатора за прошлый год вырос по сравнению с 2020 годом на 2,4 млн рублей и составил 6,626 млн рублей. Таким образом, глава региона заработал на 56,5% больше, чем годом ранее (4,247 млн рублей). В собственности у Радаева по-прежнему нет никакой недвижимости. Он владеет катером «Bolton 22 Skiff». В пользовании губернатора находятся дом площадью 306,2 кв. метра, земельные участки площадью 1000 и 1053 кв. метра, а также два нежилых здания — 66,2 и 121,6 кв. метра.

Владелицей всей недвижимости является супруга губернатора, которая задекларировала доход в 234 325 рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, председатель Госдумы Вячеслав Володин задекларировал доход за 2021 год в размере 65,002 млн рублей, более 70% направлено на благотворительность.

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