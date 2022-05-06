Магас, , 15:21 — REGNUM В Ингушетии выявлен факт мошенничества с денежными средствами, выделенными на подготовку и проведение ЕГЭ в 2018 году. В совершении преступления подозреваются должностные лица республиканского министерства образования и центра обработки информации, во главе с директором, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Деньги Https://pixabay.com

Как установлено в результате проверок ФСБ и МВД по республике, 32-летний бывший директор центра и ряд должностных лиц этого ведомства и минобра получили наличными около 18,5 млн рублей. Денежные средства были выделены по решению министерства финансов на основании предоставленных документов с целью оплаты труда педагогических работников, задействованных при подготовке и проведению ЕГЭ.

Однако по факту было выполнено работ на сумму около 11 млн рублей, а остальные средства в сумме более 7,5 млн рублей были похищены преступной группой, вступившей в сговор. В настоящее время расследуется уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, и служебного подлога.