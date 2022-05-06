Нижний Новгород, , 15:20 — REGNUM За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 155 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 403 302 человек на утро 6 мая, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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За сутки госпитализированы в ковидные стационары 97 жителей области, накануне в больницы попали 87 человек.

С начала пандемии в регионе выявлено 417 975 случаев заражения коронавирусом, из них 116 — за минувшие сутки. 11 471 человек скончался от последствий заражения коронавирусной инфекцией, пять летальных случаев зарегистрированы за минувшие сутки, накануне скончались двое жителей области из числа пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, коллективный иммунитет жителей Нижегородской области к коронавирусной инфекции продолжает снижаться — по состоянию на начало мая он упал до 39,8%. В начале апреля нынешнего года коллективный иммунитет населения региона оценивался в 45,6%.