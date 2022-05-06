Москва, 6 мая, 2022, 15:18 — ИА Регнум. По прогнозам в 2022 году под влиянием санкционных ограничений ВВП России снизится. Безусловно, это отразится на доходах региональных бюджетов, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«В наиболее сложное положение попадут регионы, которые значительнее логистически связаны с зарубежными поставщиками.

В меньше степени это затронет российские регионы с преобладанием агросектора», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, вследствие западных санкций консолидированные доходы российских региональных бюджетов могут снизиться на 5–8% в текущем году, считают в пресс-службе Счетной палаты РФ.