Ереван, , 15:18 — REGNUM Протестующие в Ереване в ходе очередной акции 6 мая легли на проезжую часть на улице Сараланджи, перекрыв движение по одной из ключевых магистралей столицы Армении. Об этом сообщает агентство News Armenia.

На улицах Еревана Иосиф Кубатьян © ИА REGNUM

По данным журналистов, присутствующий на месте депутат парламента республики от оппозиционной фракции «Армения» Гегам Манукян заявил, что у протестующих нет ограничений в том, какую улицу перекрывать. Они продолжат добиваться отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Ранее активисты заблокировали движение на автомобильном мосту «Победа». Там правоохранители начали задерживать протестующих. Сообщалось, что начались стычки.

Напомним, перманентные протестные акции в Ереване начались 17 апреля. Протестующие активизировались 1 мая и каждый день блокируют улицы в столице.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ереване правоохранители задержали экс-главу полиции Армении