Ереван, 6 мая, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Протестующие в Ереване в ходе очередной акции 6 мая легли на проезжую часть на улице Сараланджи, перекрыв движение по одной из ключевых магистралей столицы Армении. Об этом сообщает агентство News Armenia.

Иосиф Кубатьян ИА REGNUM На улицах Еревана

По данным журналистов, присутствующий на месте депутат парламента республики от оппозиционной фракции «Армения» Гегам Манукян заявил, что у протестующих нет ограничений в том, какую улицу перекрывать. Они продолжат добиваться отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Ранее активисты заблокировали движение на автомобильном мосту «Победа». Там правоохранители начали задерживать протестующих. Сообщалось, что начались стычки.

Напомним, перманентные протестные акции в Ереване начались 17 апреля. Протестующие активизировались 1 мая и каждый день блокируют улицы в столице.