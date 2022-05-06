Нуакшот, 6 мая, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Уголовный суд Мавритании назначил заседание по делу о коррупции в правительстве страны. Об этом 6 мая сообщает информационное агентство Al-Akhbar.

Мавритания

По данным журналистов, под суд были отданы 12 чиновников из правительства действующего президента Мохаммеда ульд Шейха Эль-Газвани.

Отмечается, что преступления, в которых обвиняются госслужащие, были совершены в период с 2018 по 2019 год.

«Фигуранты обвиняются в растратах и хищениях государственного имущества, использовании служебного положения в личных целях, даче взяток государственным должностным лицам, а также растрате и нецелевом расходовании средств», — говорится в пресс-релизе уголовного суда Мавритании.