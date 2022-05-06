Салехард, , 15:15 — REGNUM В ямальских посёлках Антипаюте и Гыде возведут новые аэровокзалы. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Ямал Иван Шилов © ИА REGNUM

В этих двух сёлах Тазовского района начали возводить модульные здания аэровокзалов на вертолетных площадках. Подрядная организация уже завершила обустройство ростверка на винтовых сваях, установила каркасы, на очереди — кровля и внутренние работы. сдача аэровокзалов в эксплуатацию запланирована к середине лета 2022 года.

Площадь каждого аэровокзала — 70 кв. м. На этой площади разместится зал ожидания на 24 кресла, камера хранения и санузел. Для удобства маломобильных пассажиров здание оборудуют пандусами и поручнями.

Отмечается, что модульные компактные аэровокзалы появятся в восьми малых населенных пунктах Ямала. Их также установят в Овгорте, Ныде, Кутопьюгане, Горках, Питляре и Новом Порту.