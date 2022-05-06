Москва, , 15:14 — REGNUM С начала мая наблюдается серьезный рост поставок российского газа в Европу. Это связано с целым комплексом причин, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономики промышленности РЭУ имени Г. В. Плеханова Олег Каленов.

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«Во-первых, более выгодная контрактная цена в мае. С учетом глобального энергетического кризиса, протекающего уже длительное время, цены будут только расти.

Во-вторых, европейские хранилища серьезно опустели, и уже сейчас надо думать о предстоящей зиме и запасаться «голубым топливом». Кроме того, неопределённость нынешней ситуации чревата усилением санкционного давления на Россию в целом и Газпром в частности.

Ряд государств выступают за то, чтобы полностью остановить российские поставки по причине новой схемы оплаты. В связи с этим, многие хотят успеть запастись сейчас по максимуму.

Однако, необходимо отметить, что мир постепенно адаптируется к нынешней ситуации. Как ни крути, но без российского газа Европе не обойтись.

Заместить такие объемы не представляется реальным, поэтому придется идти на компромиссы», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев заявил, что страны ЕС резко увеличили закупки газа из России.

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