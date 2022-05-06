Москва, , 15:12 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда официально признал территориальные претензии к Украине, тем самым Варшава провозгласили раздел этой страны. Об этом заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Украина и Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

«Поляки провозгласили раздел Украины. Польский президент Анджей Дуда официально признал территориальные претензии к Украине. Маски сброшены. Он заявил, что между Польшей и Украиной на десятилетия, а то и столетия больше не будет границы. O, sancta simplicitas!» — написал Медведев в телеграм-канале.

Он добавил, что повод для этого высказывания Дуда выбрал более чем подходящий — День национальной конституции. Национальное самосознание поляков «явно окрепло на фоне глубочайшего кризиса в соседней стране, измученной ублюдочным правлением киевского режима, а вместе с ним неуклонно растут и территориальные аппетиты».

«Западная Украина будет для алчущей возврата земель Польши желанным приобретением. Конечно, под завесой красивых слов о вечном братстве. Но на что только не поведётся безропотный украинский сосед ради иллюзорной мечты о счастливой жизни под зонтиком Евросоюза», — добавил Медведев.

Он призвал не «обольщаться и предаваться напрасным грёзам, какие бы заклинания ни произносила эта самая Дуда, речь идёт о фактической аннексии Польшей территорий Западной Украины».

«Почва прощупывается медленно, но верно. Фантомные боли былого величия, которые несколько столетий мучают поляков, никуда не исчезли. Задача проста — вернуть себе вожделенные исторические земли, прикрываясь агрессивной антироссийской риторикой и лживыми мантрами про общее счастье с «безграничной» Украиной. Отомстить за многочисленные разделы Польши», — подчеркнул Медведев, заключив, что самим украинцам это «мнимое братство не принесёт ничего, кроме окончательной утраты своей государственности».