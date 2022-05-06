Пущино, Московская область, , 15:12 — REGNUM Компания «ФосАгро» выступила официальным спонсором 25-й Пущинской школы-конференции молодых ученых «Биология — наука XXI века».

Ежегодная школа-конференция прошла на базе Федерального исследовательского центра «Пущинский научный центр биологических исследований Российской Академии наук». В мероприятии традиционно приняли участие около тысячи молодых учёных из разных городов России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья.

В этом году в рамках школы-конференции впервые была присуждена «Премия ФосАгро» за лучшие исследовательские проекты и практики по внедрению научных разработок в трех номинациях: «почвоведение», «агроэкология» и «биология растений».

Выступая на церемонии открытия, директор ФИЦ ПНЦБИ РАН Павел Грабарник отметил усилия компании «ФосАгро» в продвижении науки и высоких технологий в АПК.

«Конференция — это хорошая возможность найти научных партнеров, создать коллаборации и с помощью новых коллег получить новые важные открытия в своей области. Хочу отметить, что компания «ФосАгро» выступает спонсором мероприятия. ФосАгро — не только глобальный игрок на рынке удобрений, но еще и мощный промоутер высоких технологий в области землепользования и почвоведения», — сказал Павел Грабарник.

Он добавил, что «Премия ФосАгро» была учреждена с целью «содействия популяризации фундаментальных и прикладных наук и стимулирования участия молодежи в научных исследованиях в области устойчивого сельского хозяйства».

Заместитель генерального директора по финансам и международным проектам ПАО «ФосАгро» Александр Шарабайко выразил признательность организаторам за приглашение принять участие в важном для молодых учёных мероприятии.

«ФосАгро как глобальная компания чувствует свою ответственность перед будущими поколениями. Мы производим экоэффективные удобрения, которые не содержат опасных для здоровья человека и почв концентраций токсичных металлов, таких как кадмий. Сегодня наша продукция используется в более чем 100 странах мира без вреда почвам и окружающей среде. Как представитель крупного бизнеса скажу, что крайне важно осуществлять инвестиции в образование, науку, технологии, развивать научно-исследовательский потенциал и укреплять систему естественнонаучного образования на всех уровнях», — сказал Александр Шарабайко.

В частности, Александр Шарабайко напомнил об участии ФосАгро совместно с ЮНЕСКО и ИЮПАК в проектах «Зеленая химия для жизни» и «Летние школы по зеленой химии», в рамках которых выделяются гранты молодым ученым, разрабатывающим «зеленые» материалы и процессы, а также проводятся мероприятия для аспирантов и преподавателей.

В России ФосАгро сотрудничает с Тимирязевской академией, на базе которой при помощи компании был создан научно-практический образовательный центр для подготовки высококвалифицированных кадров для АПК. Также выстроено тесное сотрудничество с Российским химико-технологическим университетом им. Д. И. Менделеева, где в этом году ФосАгро была учреждена премия для студентов имени великого русского учёного Н. П. Лаверова.

«Поддержка российской науки и образования является долгосрочной инвестицией нашей компании в будущее нашей планеты и успешным примером объединения усилий бизнеса и науки для получения новых знаний, технологий и научных открытий», — заключил Александр Шарабайко.

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