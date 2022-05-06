Пущино, Московская область, 6 мая 2022, 15:12 — REGNUM Компания «ФосАгро» выступила официальным спонсором 25-й Пущинской школы-конференции молодых ученых «Биология — наука XXI века».
Ежегодная школа-конференция прошла на базе Федерального исследовательского центра «Пущинский научный центр биологических исследований Российской Академии наук». В мероприятии традиционно приняли участие около тысячи молодых учёных из разных городов России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья.
В этом году в рамках школы-конференции впервые была присуждена «Премия ФосАгро» за лучшие исследовательские проекты и практики по внедрению научных разработок в трех номинациях: «почвоведение», «агроэкология» и «биология растений».
Выступая на церемонии открытия, директор ФИЦ ПНЦБИ РАН Павел Грабарник отметил усилия компании «ФосАгро» в продвижении науки и высоких технологий в АПК.
Он добавил, что «Премия ФосАгро» была учреждена с целью «содействия популяризации фундаментальных и прикладных наук и стимулирования участия молодежи в научных исследованиях в области устойчивого сельского хозяйства».
Заместитель генерального директора по финансам и международным проектам ПАО «ФосАгро» Александр Шарабайко выразил признательность организаторам за приглашение принять участие в важном для молодых учёных мероприятии.
В частности, Александр Шарабайко напомнил об участии ФосАгро совместно с ЮНЕСКО и ИЮПАК в проектах «Зеленая химия для жизни» и «Летние школы по зеленой химии», в рамках которых выделяются гранты молодым ученым, разрабатывающим «зеленые» материалы и процессы, а также проводятся мероприятия для аспирантов и преподавателей.
В России ФосАгро сотрудничает с Тимирязевской академией, на базе которой при помощи компании был создан научно-практический образовательный центр для подготовки высококвалифицированных кадров для АПК. Также выстроено тесное сотрудничество с Российским химико-технологическим университетом им. Д. И. Менделеева, где в этом году ФосАгро была учреждена премия для студентов имени великого русского учёного Н. П. Лаверова.
Читайте ранее в этом сюжете: ФАО ООН и ФосАгро запускают сеть почвенных лабораторий в России