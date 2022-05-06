Таринкот, Афганистан, , 15:11 — REGNUM В уезде Дехравуд афганской провинции Урузган неизвестные убили двух бывших солдат. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Убийство Jo Naylor

По данным источников, двое бывших военнослужащих правительственных войск, отец и сын, были убиты при загадочных обстоятельствах. Известно, что один из них был начальником блокпоста в округе Дехравуд.

Официальные лица департамента информации и культуры провинции Урузган подтвердили убийство двух бывших солдат. По их словам, они были убиты на почве личной неприязни.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали трёх человек в связи с инцидентом и объявили о начале расследования.