Сеул, , 15:10 — REGNUM Под влиянием неблагоприятных внешних факторов ситуация на финансовом рынке Южной Кореи постепенно ухудшается. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление первого заместителя министра стратегии и финансов Ли Ок Вона.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Данное заявление он сделал 6 мая в ходе заседания правительства по вопросам макроэкономики.

Ранее Федеральная резервная система США повысила ставку на 0,5%, а также анонсировала сокращение своего баланса активов размером в $9 трлн.

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По словам представителя Южной Кореи, вышеуказанные факторы, а также ситуация на Украине и опасения по поводу замедления темпов роста мировой экономики, создают условия для дестабилизации мирового финансового рынка.

«Влияние этих факторов на южнокорейский рынок носит ограниченный характер. Отечественная экономика имеет прочный фундамент, способный противостоять давлению внешних факторов», — отметил заместитель министра.