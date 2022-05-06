Санкт-Петербург, 6 мая, 2022, 15:12 — ИА Регнум. В стационары Санкт-Петербурга за сутки положили 125 человек с ковидным диагнозом. Данный показатель возрос за сутки сразу на 40 пациентов. Об этом 6 мая сообщили в региональном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

На лечении ковида в медицинских учреждениях, по данным на 6 мая, состоят 1343 человека. В отделениях реанимации размещены 197 петербуржцев (+3). Аппараты искусственной вентиляции лёгких поддерживают жизнь 35 человек (-1). За сутки 103 пациента (+51) покинули стационары по выздоровлению.

В Петербурге развёрнуто 1509 коек для лечения больных с ковидом и пневмонией. По-прежнему в городе таких больных принимают шесть городских и один федеральный стационар.

Сокращается число больных, которые лечатся от ковида в домашних условиях. Этот показатель за прошедшие сутки снизился до 5520 человек (-100).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Петербурге за сутки обнаружили 364 случая заражения коронавирусом (+15). Скончались от ковида, как основной причины, 12 больных (+3), а выздоровел 471 человек (-16).