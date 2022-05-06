Санкт-Петербург, , 15:15 — REGNUM Проведение репетиции парада ко Дню Победы и торжественные мероприятия 9 мая отразятся на работе городского общественного транспорта в центре Санкт-Петербурга, предупредили 6 мая в городском комитете по транспорту.

Невский проспект Дарья Драй © ИА REGNUM

В связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных празднованию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов с 7 по 9 мая будут введены ограничения движения транспортных средств и изменены маршруты наземного городского общественного транспорта.

Так в субботу, 7 мая, с 07:00 до 12:30 мск движение автотранспорта будет прекращено по набережной реки Мойки от Невского проспекта до Певческого моста, Миллионной улице, по проезду вдоль домов 4 и 6-8 по Дворцовой площади, набережной Зимней канавки, Дворцовой набережной, Дворцового проезда, Адмиралтейского проспекта от Гороховой улицы до Невского проспекта, Адмиралтейской набережной и Невского проспекта от Садовой улицы до Дворцового проезда.

С 15:00 мск воскресенья, 8 мая, и до 12:30 мск понедельника, 9 мая, движение будет закрыто по набережной реки Мойки до Певческого моста, по Миллионной улице, по проезду вдоль домов 4 и 6-8 по Дворцовой площади, набережной Зимней канавки, Дворцовой набережной.

Также в воскресенье, 8 мая, с 15:00 до 16:30 мск и 9 мая с 09:00 до 12:30 мск по адресам: Дворцовый проезд, Адмиралтейский проспект от Гороховой улицы до Невского проспекта, Адмиралтейская набережная, Невский проспект от Садовой улицы до Дворцового проезда автомобильное движение будет закрыто.

«До 12:30 мск 9 мая введен запрет остановки транспортных средств по набережной реки Мойки от Невского проспекта до Певческого моста, проезду вдоль домов 4 и 6-8 по Дворцовой площади и Миллионной улице от Дворцовой площади до Мраморного переулка», — отметили в комтрансе Петербурга.

Помимо этого, 9 мая, в связи с проведением торжественного проезда ветеранов на ретро-автомобилях и шествия «Бессмертный полк», будет временно прекращено движение транспортных средств с 07:00 до 18:00 мск по Дворцовой набережной от Дворцового моста до Троицкого моста и Дворцовому мосту.

В период с 08:00 до 18:00 мск по Невскому проспекту, Дворцовому проезду, площали Восстания, Лиговскому проспекту от 2-й Советской улицы до Кузнечного переулка, 2-й Советской улица от Лиговского до Суворовского проспекта, Суворовского проспекта от 2-й Советской улицы до Невского проспекта, Орловскому переулку, 1-й Советской улицы.

В период с 12:30 до 16:30 мск будет недоступна для транспорта Миллионная улица от Дворцовой площади до проезда вдоль Марсова поля, Мошков переулок от Дворцовой набережной до Миллионной улицы.

«9 мая закрывается движение транспорта по Невскому проспекту от площади Александра Невского до Дворцового проезда, Дворцовому проезду, Лиговскому проспекту от 2-й Советской улицы до Кузнечного переулка, площади Восстания», — уточнили в пресс-службе комитета.

Кроме того, в различных районах города будут введены временные ограничения движения транспортных средств.

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