Москва, , 15:07 — REGNUM Приобретение недвижимости всегда являлось возможностью для получения альтернативного дохода, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

«В настоящей ситуации мы наблюдаем рост стоимости первичной недвижимости. Однако вторичная достаточно стабильна и в определенных условиях бывает выгоднее первичной.

Помимо всего прочего, сейчас уже можно получить достаточно выгодную ипотечную ставку. Резкий рост прекратился. Появились новые варианты приобретения с использованием ипотечного кредита.

Недвижимость в среднем растёт в цене на 10-15%. Значит, соизмерима как минимум с инфляцией», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, доцент финансового университета при правительстве РФ Юлия Грызенкова заявила о рисках в покупке жилой недвижимости с целью защиты сбережений.

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