Москва, 6 мая 2022, 15:07 — REGNUM Приобретение недвижимости всегда являлось возможностью для получения альтернативного дохода, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.
Как сообщало ИА REGNUM, доцент финансового университета при правительстве РФ Юлия Грызенкова заявила о рисках в покупке жилой недвижимости с целью защиты сбережений.
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