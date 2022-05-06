Москва, 6 мая, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Россия и Израиль продолжают доверительный диалог. Об этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил 6 мая журналистам, комментируя инцидент с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Представитель Кремля не стал отвечать на вопрос об извинениях президента Владимира Путина, которые тот якобы принес за высказывания Лаврова. Об этом сообщала канцелярия израильского премьера Нафтали Беннета.

«Мы продолжаем наш доверительный дружественный диалог с израильскими друзьями. Президент на связи с господином Беннетом, они условились о продолжении контактов», — сказал Песков.

По его словам, 5 мая у Путина и Беннета состоялся «действительно очень важный» разговор. Однако добавить к распространённому письменному сообщению Кремля нечего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров, говоря о руководстве Украины, заявил, что у Гитлера присутствовала еврейская кровь, а самыми ярыми антисемитами бывали и евреи. После этого российского посла вызвали в МИД Израиля для разъяснительной беседы, а премьер-министр Беннет подчеркнул, что трагедию Холокоста нельзя использовать в политических целях.

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