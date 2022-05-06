Кишинёв, , 15:07 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш запланировал официальный визит в Кишинёв на 9 мая. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь офиса международной организации в Молдавии Кристина Давид.

Антониу Гутерриш Securityconference.org

Она рассказала, что визит генсека продлится два дня. В первый день он встретится с президентом Молдавии Майей Санду и премьер-министром республики Натальей Гаврилицей.

Во второй день Гутерриш намерен посетить самый крупный в стране центр размещения украинских беженцев в переоборудованном выставочном столичном центре Moldexpo. В ходе визита он выступит перед представителями СМИ.

Стоит отметить, что центр беженцев в Moldexpo организовала администрация Кишинёва. Впоследствии мэр молдавской столицы Ион Чебан заявил, что правительство страны совершило «рейдерский захват» управления центров. Теперь высоких иностранных гостей привозят в Moldexpo, чтобы показать беженцев и попросить денег на их содержание.