Токио, 6 мая 2022, 15:05 — REGNUM Российские дипломаты возложили цветы к могиле советского разведчика, Героя Советского Союза Рихарда Зорге на кладбище «Тама рэйэн» в пригороде Токио.
В церемонии приняли участие посол РФ Михаил Галузин, сотрудники дипломатической миссии и торгпредства России, а такэе послы Белоруссии, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Азербайджана.
Российский посол напомнил, что благодаря гению Рамзая (позывной Зорге) была создана широко разветвленная и высокоэффективная агентурная сеть, которая позволяла Рихарду Зорге передавать в Москву важнейшие сведения о политике Японии и Германии.
После речи главы дипмиссии объявили минуту молчания.