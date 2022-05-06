Токио, , 15:05 — REGNUM Российские дипломаты возложили цветы к могиле советского разведчика, Героя Советского Союза Рихарда Зорге на кладбище «Тама рэйэн» в пригороде Токио.

Рихард Зорге Иван Шилов © ИА REGNUM

В церемонии приняли участие посол РФ Михаил Галузин, сотрудники дипломатической миссии и торгпредства России, а такэе послы Белоруссии, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Азербайджана.

Российский посол напомнил, что благодаря гению Рамзая (позывной Зорге) была создана широко разветвленная и высокоэффективная агентурная сеть, которая позволяла Рихарду Зорге передавать в Москву важнейшие сведения о политике Японии и Германии.

«Он одним из первых сообщил о точной дате нападения нацисткой Германии на нашу родину. Он ориентировал советское руководство о планах Японии, которая направила свою агрессию на юг, а не на север, и в результате удалось перегруппировать силы и перебросить части с Дальнего Востока под Москву, где в декабре 1941 года была одержана первая стратегически масштабная победа», — цитирует Галузина РИА Новости.

После речи главы дипмиссии объявили минуту молчания.