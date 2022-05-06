Орел, , 15:03 — REGNUM Геноцидом народов СССР признаны преступления, совершённые нацистами и их пособниками на территории Орловской области в годы оккупации, решением Орловского областного суда. Решение вынес 6 мая судья Сергей Должиков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Советские дети-беженцы из деревни Ягодная Орловской области. 22 июля 1943 года

«Орловский областной суд решил заявление прокурора удовлетворить, признать установленные и вновь выявленные преступления, совершенные в период Великой Отечественной войны на территории Орловской области нацистскими оккупационными властями и их пособниками в отношении не менее 50 тысяч мирных советских граждан и 371 755 военнопленных, угнанных в Германию на каторжные работы 56 490 человек, военными преступлениями и преступлениями против человечества, геноцидом национальных и этнических групп, представляющих собой население СССР», — сказал на заседании суда судья Должиков.

Как сообщало ИА REGNUM, заявление о признании военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны на территории Орловской области в суд направила прокуратура Орловской области. На трёх заседаниях, состоявшихся ранее, были приведены письменные и живые свидетельства зверств нацистов на орловской земле, в том числе массовые убийства мирных жителей.

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