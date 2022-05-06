Магнитогорск, Челябинская область, , 15:03 — REGNUM Магнитогорский «Металлург» подписал новый контракт с главным тренером команды Ильёй Воробьёвым. Об этом 6 мая сообщает пресс-служба клуба.

«Арена Металлург» Alexmagnitog

Отмечается, что новый контракт клуба с 47-летним тренером рассчитан до конца сезона 2023/24.

Напомним, Воробьёв возглавляет «Металлург» с 2019 года. В сезоне 2021/22 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» под его руководством выиграл регулярный чемпионат и проиграл ЦСКА в финальной серии Кубка Гагарина со счётом 3:4.

Также Воробьёв был главным тренером «Металлурга» с 2015 по 2017 год. Под его руководством команда выиграла Кубок Гагарина в 2016 году.

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