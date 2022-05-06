Грозный, 6 мая, 2022, 15:01 — ИА Регнум. В Чечне наградили велосипедами и другими подарками молодых людей, принимавших участие в намазах в период священного месяца Рамадан. В числе награжденных 75 человек, сообщили 6 мая в пресс-службе министерства по делам молодежи Чечни.

Andreas Kambanis Велосипед

Победителями акции «Утренний намаз» стали 35 юношей до 14 лет. Они ежедневно приходили на молитву в мечеть «Сердце Чечни». Им вручили велосипеды. Еще 40 человек, проявивших меньшее усердие, наградили подарками.

Акция проводилась по инициативе минмолодежи Чечни при поддержке Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

Напомним, священный для всех мусульман месяц Рамадан в 2022 году проходил с 1 апреля по 2 мая. Тысячи верующих в Чечне в этот период собирались на утреннюю молитву в мечетях.

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