Уфа, , 15:06 — REGNUM Работу общественного транспорта продлят в Уфе 9 мая. Об этом 6 мая сообщает пресс-служба городской администрации.

Салют Марина Каширская © ИА REGNUM

Сообщается, что фейерверки в День победы в Уфе состоятся в 22:00 часов около амфитеатра конгресс-холла «Торатау» и в 23:00 часа на площади имени В. И. Ленина.

Отмечается, что на маршрутах общественного транспорта, которые проходят через остановку «Горсовет» с 22:30 до 00:00 часов будет увеличено количество общественного транспорта. Около конгресс-холла «Торатау», в районе ТСК «Пушкинский» (ул. Пушкина, 35а), будут стоять 40 автобусов большой вместимости муниципальных маршрутов №14,30,31, 75, 226, 290.

Работа общественного транспорта 9 мая в Уфе по всем направлениям будет продлена до 00:30 часов 10 мая 2022 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии пронесет портрет деда в колонне «Бессмертного полка» в Уфе.