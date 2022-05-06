Липецк, 6 мая, 2022, 14:58 — ИА Регнум. В Липецкой области за последние сутки госпитализированы 19 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

6 мая выявлено 76 новых случаев заражения коронавирусом — на пять меньше, чем сутками ранее. Всего выявлено 149 тыс. 914 случаев заражения.

За весь период наблюдения 144 тыс. 956 человек выписаны после курса лечения, в том числе 172 — за последние сутки.

За весь период скончались 3720 человек. Подтверждено три новых летальных случая.