Ульяновск, 6 мая, 2022, 14:58 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжает расти число жертв коронавируса, при этом количество вновь выявляемых случаев заражения снижается. Это следует из сведений федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным на 6 мая, всего в Ульяновской области официально подтверждено 202 003 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе 4 и 5 мая выявлено соответственно по 48 носителей SARS-CoV-2.

Выздоровели 195 947 жителей, из них 4 мая вылечились от ковида 86 пациентов, 5 мая — 89 человек. В то же время госпитализирован в больницы ещё 21 пациент с коронавирусом.

Количество жертв пандемии продолжает расти. Всего в Ульяновской области скончался от ковида 4651 житель, в том числе последние трое суток умирают по два пациента.

В настоящее время доля вылечившихся от ковида составляет 97%, уровень смертности — 2,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области власти не планируют в ближайшее время отменять масочный режим, а рост заболеваемости ковидом регистрируется среди пожилых жителей.