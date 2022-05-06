Москва, 6 мая, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Повышение объёма поставок российского газа в страны Евросоюза в мае было достаточно ожидаемым событием, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«Страны Европы резко увеличили импорт газа из России. В качестве обоснования перечисляются две основные причины: снижение цены в контрактах из-за привязки к стоимости газа в прошлом месяце, а также подготовка европейских потребителей к возможному прекращению поставок газа из-за разногласий в схеме оплаты.

Повышение объёма поставок в мае было достаточно ожидаемым событием, в связи с чем рынок на это не отреагировал.

Сейчас для акций Газпрома более важными факторами являются ожидаемое решение по дивидендам за 2021 год и переход европейских потребителей на новую схему оплаты», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, страны ЕС резко увеличили закупки газа из России, считает заместитель главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев.

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