Ростов-на-Дону, , 15:04 — REGNUM В Ростовской области военнослужащим Вооружённых сил России, принимающим участие в специальной военной операции России на Украине, вручили первые медали в честь 100-летия героического земляка Алексея Береста. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 6 мая.

Ростовский губернатор вручил участникам СВО медали Алексея Береста Donland.ru

Награду, учреждённую в Ростовской области в 2021 году по решению донского губернатора Василия Голубева, вручили на торжественном мероприятии. В преддверии Дня Победы в Ростовском музыкальном театре собрались более тысячи человек — фронтовики, труженики тыла, представили органов власти. Медали вручены за смелые и решительные действия при исполнении воинского, гражданского или служебного долга.

«Сегодня первые медали Береста получили потомки поколения Победителей — военнослужащие, которые с честью исполняют воинский долг на Украине, защищают мирных жителей Луганской и Донецкой народных республик от неонацистов — как когда-то их прадеды. В этих наградах — глубокое признание жителями Дона ваших заслуг, товарищи солдаты и офицеры, в установлении мира на братской земле», — обратился к военнослужащим глава региона.

Торжественное мероприятие в Ростове-на-Дону в преддверии 9 Мая Donland.ru

Ветеранам Великой Отечественной войны донской губернатор вручил почетный знак «За ратную службу».