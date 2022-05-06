Брюссель, 6 мая, 2022, 14:56 — ИА Регнум. В самой крупной политсиле Европарламента «Европейская народная партия» (ЕНП) обеспокоены сообщениями о проблемах со здоровьем у находящегося в тюрьме бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Заявление было обнародовано на сайте европейской партии.

Police.ge Арест Михаила Саакашвили

«Мы призываем правящую политическую силу, «Грузинскую мечту», признать серьёзность ситуации и её возможные необратимые последствия», — говорится в сообщении.

В ЕНП призвали грузинские власти перевести экс-президента в «подходящую» больницу, а если потребуется, то и за границу. Авторы обращения заявили, что смерть Саакашвили станет «лакмусовой бумажкой» в вопросе, соблюдаются ли права человека в Грузии.

Стоит отметить, что основанная Саакашвили партия «Единое национальное движение» с 2008 года имеет статус наблюдателя в «Европейской народной партии». ЕНП регулярно выступает в поддержку «националов» и экс-президента.