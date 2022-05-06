Газа, Палестина, , 15:04 — REGNUM Руководство израильской разведки МОССАД и члены правительства страны направили послание лидеру ХАМАС в Секторе газы Яхье Синвару. Об этом сообщает Times of Israel.

Яхъя Синвар Hamas.ps

По данным журналистов, 6 мая послание было передано через дипломатические источники.

Отмечается, что в послании израильские власти уведомили ХАМАС о возможных действиях, в ответ на теракты против мирного населения и убийства сотрудников израильских служб безопасности.

Также власти Израиля уведомили Синвара, что его заявления о продолжении вооружённой борьбы будут восприняты как «подстрекательство к терроризму» и повлекут за собой ответную реакцию.