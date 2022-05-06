Джакарта, , 14:55 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 245 случаев заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По состоянию на 6 мая в Индонезии выявлено 6 047 986 носителей коронавируса.

За сутки от COVID-19 умерли 17 человек. Всего эпидемия унесла жизни 156 357 жителей Индонезии.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус смогли 329 человек. Всего коронавирусом в стране переболели 5 885 099 человек.

За последние два месяца число случаев заражения коронавирусом в Индонезии продолжило снижаться.

Как сообщало ИА REGNUM, более 435 000 человек прибыли на Бали в праздник Лебаран.

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