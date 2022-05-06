Екатеринбург, 6 мая, 2022, 14:57 — ИА Регнум. В Свердловской области снизилось число госпитализированных ковид-пациентов. За прошедшие сутки, 5 мая в COVID-центры региона поступил еще 51 человек. Днем ранее этот показатель составил 119, сообщили в оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным на 6 мая, в стационарах находится 91 «тяжелый» пациент с COVID-19. Состояние 482 человек медики оценивают как среднетяжелое. К аппаратам ИВЛ подключены 30 граждан.

С начала пандемии в области обнаружили 440 965 носителей коронавируса. В том числе 128 случаев заражения выявили за прошедшие сутки. Число летальных исходов от коронавирусной инфекции в регионе достигло 10 726.