Мурманск, 6 мая, 2022, 14:51 — ИА Регнум. В центре Мурманска заработал бесплатный доступ в интернет, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

Wi-Fi

По его словам, жителям и гостям областного центра доступны 20 точек на площади Пять Углов, в Центральном сквере и на улице Воровского.

«До 1 июля ещё 5 точек появятся также в сквере на улице Ленинградской и 11 точек в районе культурно-паркового комплекса имени Олега Найдёнова», — сообщил Чибис.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Москве на ВДНХ установили более 30 точек бесплатного Wi-Fi.