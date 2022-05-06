Екатеринбург, 6 мая, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Лжесотрудники Центробанка и Генпрокуратуры выманили у свердловчанки 700 тысяч рублей. Злоумышленники в течение четырёх месяцев вели беседы с пенсионеркой, сообщили журналистам в городском УМВД.

Metapop.com Мошенник

Мошенники позвонили женщине и представились сотрудниками Центробанка и Генпрокуратуры. Злоумышленники сообщили, что свердловчанке полагается компенсация как пострадавшей от некой недобросовестной медицинской организации. Однако для получения 450 тысяч рублей пенсионерке предложили оплатить услуги банка, доставку средств инкассаторской машиной и страховку. Женщина перевела мошенникам необходимую сумму, однако звонки с их стороны продолжились. Злоумышленники уверяли, что пенсионерка совсем скоро получит заветную компенсацию и под различными предлогами выманили у неё внушительную часть средств.

В общей сложности женщина отдала лжесотрудникам Центробанка и Генпрокуратуры 700 тысяч рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.