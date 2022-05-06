Вашингтон, , 14:48 — REGNUM Афганистан стал «террористическим квазигосударством» после ухода Соединённых Штатов. Об этом заявил отставной сотрудник ЦРУ.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

В статье для Washington Times Дэниел Хоффман отмечает, что, хотя внимание всего мира приковано к конфликту на Украине, спецслужбы США не должны закрывать глаза на контролируемый талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Афганистан и бесчисленное множество других угроз.

Хоффман утверждает, что лидер «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Айман аль-Завахири по-прежнему является угрозой, и что присутствие ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане растёт.

По его словам, наряду с присутствием таких террористических организаций, как «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Афганистан под властью талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является мировым центром производства наркотиков.

По данным Washington Times, Афганистан, который сталкивается с острой нехваткой продовольствия, воды и электричества, а также с почти отказавшими системами образования и здравоохранения, в настоящее время чрезвычайно уязвим для использования террористами.

По словам бывшего сотрудника ЦРУ, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) давно укрывают на своей территории «Аль-Каиду» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие террористические группировки, и сегодня Афганистан, как и в 2001 году, погряз в атмосфере «безгосударственности».

Он добавил, что Соединённые Штаты узнали после событий 11 сентября 2001 года, что ситуация в Афганистане может представлять серьёзную угрозу для США.

«Сираджуддин Хаккани официально признан Госдепартаментом США глобальным террористом, учитывая союз «Сети Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и её долгую историю совершения смертоносных нападений на невинных афганских граждан», — добавил Хоффман.

Сираджуддин Хаккани, глава «Сети Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сегодня является одной из самых влиятельных фигур в режиме талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и сейчас возглавляет министерство внутренних дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее бывший глава ЦРУ, отставной генерал Петреус выразил обеспокоенность новой волной насилия ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, заявив, что ранее прогнозировалось, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не смогут обеспечить безопасность в Афганистане.

Дэниел Энн Хоффман — отставной офицер разведки и бывший глава одного из подразделений ЦРУ. Он проработал 30 лет в различных отделах Центрального разведывательного управления. За это время Хоффман также занимал ряд высоких постов в ЦРУ и его подразделениях за рубежом.