Москва, 6 мая, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Деятельность украинской неправительственной организации «Крымская правозащитная группа» признана нежелательной в России. Об этом сообщает 6 мая пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Kriminalnn.ru Генеральная прокуратура РФ

В ведомстве отметили, что приняли такое решение после изучения материалов о деятельности организации. Эта деятельность представляет угрозу конституционному строю и безопасности России.

О принятом решении Генпрокуратура уведомила Минюст. Иностранная НПО будет внесена в перечень нежелательных в РФ.

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