Ставрополь, , 14:47 — REGNUM На Ставрополье второй день подряд поступают анонимные угрозы о минировании школ. С утра 6 мая уже эвакуированы несколько учебных организаций, в зданиях ведется проверка. Об этом сообщил глава города Ставрополя Иван Ульянченко.

Разговор по телефону

«Поступило очередное гнусное сообщение о минировании школ. Экстренные службы города выехали на обследование объектов. Идёт эвакуация детей и сотрудников», — написал мэр в своем Telegram-канале.

По словам Ульянченко, несмотря на то, что «попытки дестабилизировать ситуацию переходят в ежедневный режим», власти города предпринимают меры, чтобы обезопасить граждан и найти виновного в «телефонном терроризме».

Напомним, накануне, 5 мая, в Ставрополе были обследованы 43 школы, в которых якобы находятся опасные вещества. Ни в одном образовательном учреждении ничего опасного не обнаружили.