Петрозаводск, , 15:10 — REGNUM Полсотни пожарных Карельского центра авиалесоохраны отправились помогать коллегам тушить лесостепь в Курганской области, сообщил 6 мая глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

50 пожарных Карельского центра авиалесоохраны vk.com/aparfenchikov

Глава региона напомнил, что в 2021 году республика, впервые за много лет, столкнулась с серьезными лесными пожарами. Тогда Карелии на помощь пришли пожарные из других регионов.

«Теперь наш черёд помогать», — сказал Парфенчиков.

Большая часть отряда — с севера республики, так как там пожароопасный сезон начинается позже, чем в других районах. Многие уже помогали бороться с лесными пожарами в Мордовии, Якутии, Красноярске. Есть и новобранцы, прошедшие предварительно специальную подготовку.

«Пока наши ребята в командировке, карельские леса без внимания не оставим», — заверил глава региона.

По его словам, всего численность лесопожарных формирований составляет более 3 тыс. человек. Кроме того, в этом году из республиканского бюджета на охрану лесов от пожаров региональные власти направили в четыре раза больше средств, чем в минувшем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, режим чрезвычайной ситуации в ряде территорий Курганской области был введён 28 апреля 2022 года.

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