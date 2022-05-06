Чебоксары, , 14:46 — REGNUM Пик майского похолодания в Чувашии пройден и ожидается потепление. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Солнце Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По его словам, 7 — 9 мая в республике будет сухо и солнечно, потеплеет до +15…+20 градусов.

Затем атлантический циклон принесёт дожди и ветреную погоду, в том числе 11 мая осадки могут идти весь день. Не исключается, что местами выпадет мокрый снег, температура упадёт днём до +10…+15 градусов, ночью будет холодать до +6…+8 градусов.

По предварительным прогнозам, 15 — 16 мая Чувашия окажется в южной воздушной массе, и температура вернётся к 20-градусной отметке. Но при этом ожидаются ливни с грозами. С 17 по 20 мая возможно ещё одно похолодание.

По словам синоптика-любителя, начало мая в Чебоксарах было почти на 3,5 градуса холоднее климатической нормы, что больше соответствует апрельской погоде.