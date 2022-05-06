Сеул, , 14:44 — REGNUM Власти Южной Кореи и Японии договорились возобновить полеты между крупными аэропортами в своих столицах. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на дипломатический источник.

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Согласно опубликованным данным, воздушное сообщение между международным аэропортом Кимпхо в Сеуле и международным аэропортом Ханэда в Токио, приостановленное с марта 2020 года, будет возобновлено с июня.

Известно, что в конце прошлого месяца делегация, направленная избранным президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем в Японию, предложила вновь открыть маршрут Кимпхо-Ханэда во время встреч с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и другими официальными лицами.