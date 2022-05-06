Москва, , 14:41 — REGNUM В 2022 году в Мариуполе пока невозможно провести 9 мая парад в честь Победы СССР над нацистской Германией, однако это «время придет, и там будет широкое празднование». Об этом 6 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Мариуполь Никита Третьяков © ИА REGNUM

«Там наверняка будут россияне, и немало россиян будет 9 мая. Но о какой-то официальной делегации мне неизвестно», — сказал он в ответ на вопрос о том, будет ли направлена в Мариуполь делегацию России на празднование Дня Победы.

Кроме того, представитель Кремля напомнил, что ранее говорилось о том, что в этом году парад Победы в Мариуполе «по понятным причинам» невозможен.

«Но время придет, и там будет широкое празднование», — указал Песков.

«Я не могу сказать со стороны военных, есть ли какие-то планы, но мой коллега (первый замглавы администрации президента РФ Сергей) Кириенко там был, и он отвечал на эти вопросы» — также добавил он, отвечая на вопрос о возможности проведения 9 мая парада Победы в Мариуполе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин не менял своего решения по металлургическому комбинату «Азовсталь» в Мариуполе, где блокированы украинские нацисты.