6 мая 2022 | Время чтения 4 мин

Анатолий Кошкин, , 15:31 — REGNUM Реагируя на объявление МИД РФ 63 японских политиков, чиновников, руководителей СМИ и ученых персонами нон грата с бессрочным запретом посещать Российскую Федерацию, премьер-министр Японии Фумио Кисида пытался переложить ответственность за заметное ухудшение отношений двух стран на Россию, которая никоим образом не являлась инициатором такого обострения. Глава японского правительства раскритиковал запрет на въезд в Россию перечисленных в ноте японцев, включая себя, назвав решение Москвы «совершенно неприемлемым». Напомним, что первыми объявили попавшими под санкции граждан России, включая президента РФ В. Путина с его детьми, японцы.

Фумио Кисида Иван Шилов © ИА REGNUM

«Обида» Кисиды на российское правительство за, считаю, весьма скромные ответные меры на враждебные «санкции» в отношении нашей страны и ее высшего руководства или деланная, или свидетельствует о полном непонимании, с какой державой он затеял тяжбу. Или Кисида уже списал Россию из способных постоять за себя государств и записал в государства, с которыми можно обходиться кое-как, разговаривая «через губу» и выдвигая требования и претензии без опасения получить сдачу? Если так, то это заблуждение может боком выйти этому возомнившему о себе невесть что, ничем особым не отличившемуся политику, в известном смысле «на безрыбье» ставшему премьер-министром. Или японский лидер осмелел, рассчитывая на защиту себя и своей страны якобы всемогущим дядей Сэмом, подобно дворовой шпане, задирающей прохожих, имея за спиной «крутых» амбалов?

Считаю, что эскалация японских санкций в адрес Москвы, стремление превзойти по жесткости репрессалий другие государства «семерки» связана с весьма умеренным реагированием на них российского руководства, его стремлением ограничиваться лишь «зеркальными ответами», не прибегая к контрсанкциям, имеющимся в арсенале российского правительства. При этом, как намекают некоторые, экономические санкции в отношении Японии принесут-де убытки, потерю доходов. А то, что японское правительство нагло «заморозило» зачем-то хранящиеся в банках недружественной Страны восходящего солнца 33 или 36 млрд долларов валютных резервов России, не принесло убытки?

Да не только «заморозило», но и, по слухам, может переправить их неонацистскому киевскому режиму. Хотя было заявление министра финансов Японии в парламенте о том, что по закону «нет установлений, согласно которым можно было бы реквизировать валютные резервы центральных банков других стран, которые хранятся в Банке Японии». А потому-де правительство Японии не может реквизировать валютные резервы центральных банков других стран, которые хранятся в Банке Японии. Но ведь можно принять специальное парламентское постановление на этот счет и совершить изъятие «в гуманитарных целях».

Штаб-квартира Банка Японии (сс) Wiiii

Как уже не раз отмечалось, Москва могла бы, заботясь не о прибылях, а о чести и достоинстве государства, пересмотреть в плане ужесточения рыболовные соглашения с Японией.

Имея касательство в советское время к различным аспектам отношений с Японией, могу ответственно заявить, что тогда наша страна и ее руководители пользовались большим уважением и международным авторитетом. Были и периоды, когда под давлением США японское правительство шло на ограничения связей и сотрудничества с СССР. Так было, например, при вводе в Афганистан советского ограниченного воинского контингента или при пресечении полета грубо нарушившего советские границы южнокорейского лайнера. Но ни американцы, ни тем более японцы и не помышляли накладывать «санкции», например, на Леонида Брежнева или Андрея Громыко.

Ибо понимали, что это равноценно по крайней мере немедленному разрыву дипломатических отношений. А теперь, оказывается, можно ради каких-то «высших» целей (не меркантильных ли?) терпеть столь оскорбительные деяния не так давно сокрушительно разгромленного СССР государства. Ибо в знак протеста и возмущения после помещения в «санкционный пакет» высших российских руководителей даже не был демонстративно отозван из Токио российский посол. И это, могу заверить, принято во внимание японцами.

В заключение хочу еще раз напомнить характеризующее японцев высказывание Иосифа Сталина.

Иосиф Сталин

Из германской записи беседы министра иностранных дел Германии Иоахима фон Риббентропа со Сталиным и Молотовым в Москве 28 сентября 1939 года:

»… Г-н министр (Риббентроп) предложил Сталину, чтобы после окончания переговоров было опубликовано совместное заявление Молотова и немецкого имперского министра иностранных дел, в котором бы указывалось на подписанные договоры и под конец содержался какой-то жест в сторону Японии в пользу компромисса между Советским Союзом и Японией. Г-н министр обосновал свое предложение, сославшись на недавно полученную от немецкого посла в Токио телеграмму, в которой указывается, что определенные, преимущественно военные, круги в Японии хотели бы компромисса с Советским Союзом. В этом они наталкиваются на сопротивление со стороны определенных придворных, экономических и политических кругов и нуждаются в поддержке с нашей стороны в их устремлениях.

Г-н Сталин ответил, что он полностью одобряет намерения г-на министра, однако считает непригодным предложенный им путь из следующих соображений: премьер-министр Абэ до сих пор не проявил никакого желания достичь компромисса между Советским Союзом и Японией. Каждый шаг Советского Союза в этом направлении с японской стороны истолковывается как признак слабости и попрошайничества. Он попросил бы господина имперского министра иностранных дел не обижаться на него, если он скажет, что он, Сталин, лучше знает азиатов, чем г-н фон Риббентроп. У этих людей особая ментальность, на них можно действовать только силой…».