Хартум, , 14:44 — REGNUM Автомобиль полиции Судана на скорости въехал в толпу демонстрантов в Хартуме. Об этом 6 мая сообщает Al-Hadath со ссылкой на своего корреспондента в Судане.

Кадр из видео Al-Arabiya https://www.alhadath.net©

По словам источника, 5 мая в ряде городов страны начались масштабные акции протеста против военного руководства страны. При разгоне демонстрации один из полицейских автомобилей попытался сбить группу митингующих, отметил он.

Отмечается, что в министерстве внутренних дел Судана охарактеризовали действия патруля как «безрассудные» и «непрофессиональные».

«Произошедшее порочит нашу полицию и ее наследие, которое охватывает более 114 лет службы в интересах страны и граждан» — цитирует Al-Hadath заявление МВД Судана.