Хартум, 6 мая, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Автомобиль полиции Судана едва не въехал на скорости в толпу демонстрантов в Хартуме. Об этом 6 мая сообщает Al-Hadath со ссылкой на своего корреспондента в Судане.

https://www.alhadath.net Кадр из видео Al-Arabiya

По словам источника, 5 мая в ряде городов страны начались масштабные акции протеста против военного руководства страны. При разгоне демонстрации один из полицейских автомобилей попытался сбить группу митингующих, отметил он.

Отмечается, что в министерстве внутренних дел Судана охарактеризовали действия патруля как «безрассудные» и «непрофессиональные».

«Произошедшее порочит нашу полицию и ее наследие, которое охватывает более 114 лет службы в интересах страны и граждан», — цитирует Al-Hadath заявление МВД Судана.