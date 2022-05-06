Кишинёв, , 14:38 — REGNUM Сотрудники полиции Молдавии 9 мая будут усиленно следить за тем, чтобы исполнялся запрет на ношение георгиевской ленты. Об этом на телеканале «Общественного телевидения» предупредила министр внутренних дел республики Анна Ревенко.

Георгиевская лента

«Ни полиция, ни карабинеры не будут отвечать провокациями на провокации, но закон будет применён, — заявила глава МВД. — Есть современные методы документирования, полицейские будут документировать людей и применять санкции».

Ревенко отметила, что правоохранители обязаны исполнять положения закона. В День Победы их будет больше обычного, чтобы следить за правопорядком. Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что надет 9 Мая георгиевскую ленту, а штраф оспорит в ЕСПЧ.

Напомним, в Молдавии 20 апреля ввели запрет на демонстрацию символов Z и V, георгиевской ленты и всего, что может выражать поддержку России в спецоперации по денацификации Украины. Нарушителям грозит штраф до 9000 леев (более 35 тыс. рублей). В полиции готовятся штрафовать участников акций на 9 Мая в том числе ветеранов.

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