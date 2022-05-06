Москва, 6 мая, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Региональная экономика по-прежнему, в том числе и в условиях санкций, будет оставаться в центре внимания федерального центра, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

Pixabay.com Рост дохода

«Разговоры о снижении налоговых перечислений из регионов России в бюджеты различных уровней сегодня не совсем уместны.

Несмотря на факт, что финансовое самочувствие регионов страны было неоднородным, финансовые показатели бюджетов субъектов Российской Федерации не вызывали тревогу по итогам прошлого года.

Рост налоговых поступлений практически во всех регионах России в 2021 году превысил 30% и это очень существенный результат.

Уже долгие годы более 50% всех налоговых поступлений России обеспечивают порядка 10 регионов страны. Для регионов в этом году реализуется план поддержки посредством предоставления льготных кредитов.

Более 390 млрд рублей пойдут на бюджетные займы для рефинансирования долговых обязательств регионов и муниципалитетов.

Доходы регионов страны могут расти в случае развития успеха малого и среднего бизнеса, отраслей экономики с высокой добавленной стоимостью.

В частности, экомайнинг и высокоскоростные энергоемкие блокчейн-вычисления уже становятся локомотивом экономического развития ряда российских регионов Сибирского федерального округа.

Как сообщало ИА REGNUM, негативное влияние антироссийских санкций отразится на устойчивости бюджетов регионов, их доходы могут сократиться на 5-8%, рассказали в пресс-службе Счетной палаты России.