Наро-Фоминск, Московская область, , 14:35 — REGNUM В рамках работы по импортозамещению сельскохозяйственной продукции на территории Наро-Фоминского городского округа Подмосковья планируется создать селекционно-семеноводческий центр. Об этом 6 мая сообщается на сайте правительства Московской области.

Клубника Дарья Антонова © ИА REGNUM

Объект планируется возвести на базе тепличного комплекса. В нем намерены выводить новые гибриды ягодных культур. Объем инвестиций в проект составит около 600 млн рублей.

«Реализация проекта окажет неоспоримое влияние на развитие отечественной селекции, а также позволит заполнить и разнообразить рынок качественным посадочным материалом для выращивания ягод и снизить зависимость от завоза семян и посадочного материала из-за рубежа», — сказал зампред регионального правительства Георгий Филимонов.

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