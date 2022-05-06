Москва, , 14:35 — REGNUM На уходящей неделе Telegram-каналы рассказали о множестве курьезов со всех уголков России. Беглый страус в Нижневартовске, дружины киберказаков, похитители деревянного петуха. Читайте самое интересное в нашей подборке.

Казаки Цитата из м/ф Как Казаки на свадьбе гуляли. реж Владимир Дахно. 1984. СССР

Центральный федеральный округ

Трудная неделя выдалась для сотрудников ФСО в центре Москвы. Проходя в Рахмановском переулке мимо припаркованной машины, они заметили лежащую на сиденье гранату. Место немедленно оцепили, вызвали полицию, кинологов, саперов. Вскоре подошел владелец машины. Выяснилось, что он приехал в центр погулять с детьми, а граната принадлежит ребенку, и она игрушечная. После основательной проверки мужчину отпустили, пишут «Происшествия и новости Москвы».

Оригинальный ремонт сделали безызвестные мастера в Смоленске. На входе в один из домов поломались бетонные ступеньки. Возникший пролом мастера заделали куском пенька, аккуратно вырезав его под размер ступенек. «Так сказать, стуПЕНЬки», — иронизирует «Важное в Смоленске».

После ковида к эпидемиям все относятся крайне нервно. В Калуге едва не возникла паника от анонимных сообщений, что вода в городе заражена холерой. Роспотребнадзору пришлось заверять, что никакой холеры в кранах нет и быть не может. Но, как здраво отмечает «Калужский мечтатель», воду все же лучше кипятить.

Северо-Западный федеральный округ

В Санкт-Петербурге появились автобусы-«призраки», передает «Как дела, Санкт-Петербург?» Так называют маршруты, которые якобы едут по городу, если судить по информационной онлайн-карте, а на самом деле их нет. В Комитете по транспорту заявили, что работают над устранением проблемы. Хотя автобусы-«призраки» вполне могли бы стать очередной достопримечательностью «мистического Петербурга».

Импортозамещение любопытно реализовалось в Республике Коми. В Сыктывкаре расширяет свою деятельность производство… кофе. Зерна привозят из Латинской Америки, а обрабатывают на месте. Кофе «из Коми» уже поставляют в Казахстан и Белоруссию, пишут «Усы Печорина».

Приволжский федеральный округ

В Перми к трехсотлетию города, который будут отмечать в будущем году, открыли самую большую скамейку России. Конечно, она трехсотметровая, передает «Пермский глобус». И не прямая, а «волнисто-изогнутая».

Тем временем в Соликамске случилась оригинальная кража. Здесь выкопали и стащили на металлолом шесть километров труб. «Ну, а что? Вышли работники, рубят лес, что-то копают, значит, так надо. И явно, что за один день такое сделать невозможно. Учитывая, что происходило это в небольшом Соликамске, — мимо, наверняка, ездили разного рода муниципальные служащие, стражи порядка и неравнодушные граждане. Но подвоха не заметили», — удивляется Properm.ru. Мошенников поймали, когда они привезли в пункт приема металлолома 850 тонн труб. Ущерб оценен в 10 миллионов рублей.

В Самарской области таможенники спасли двух медвежат, которых пытались вывезти в багажнике в Узбекистан. Там их собирались использовать в цирке, знает «Злой самаритянин».

Еще одна провинциальная новость о преступлении. На смену «банковским» мошенникам, которые пытаются убедить переложить деньги на «безопасный» счет, пришли «инвестиционные» жулики. Они предлагают гражданам вложить деньги в «доходный бизнес». Одной из жертв стал житель Ульяновска, потерявший на «вложениях» два миллиона рублей, передает «Ульяновский патриот».

Южный федеральный округ

В Ростовской области для борьбы с преступлениями в интернете создают отряд киберказаков. Они станут помогать правоохранителям бороться с опасным и запрещенным контентом. «РостовГазета» иронизирует, что скоро может появиться медаль «За взятие интернета» и песня «По интернету гуляет казак молодой».

Северо-Кавказский федеральный округ

В Ставрополе жильцы одного дома нашли в подвале… дикобраза. Кажется, он сбежал из зоопарка. Жильцы вместе со спасателями организовали целую операцию по его ловле. Пойманного зверя, пишет «Нетипичный Ставрополь», отдали обратно в зоопарк.

Конфузом отметилась репетиция парада во Владикавказе. Автобус с участниками репетиции провалился в «Поющий фонтан». В этот же фонтан в прошлом году два раза проваливались уборочные машины. «Может, стоит подумать и все же убрать этот фонтан с площади?» — предлагает «Дискотека Алания».

Уральский федеральный округ

В промзоне Нижневартовска объявился страус. Он бегал по дорожкам между зданий и гаражей за железнодорожным вокзалом. Откуда он взялся, никто не знает. Заявлений о пропаже не было, никаких ферм в районе нет. Возможно, его держали на одном из предприятий, предполагает «Юграч». Но зачем?..

В Кургане задержали двух молодых людей, которые украли деревянного петуха, стоявшего рядом с библиотекой. Выяснилось, что граждане, конечно, были пьяны. За кражу деревянного петуха и разгром деревянного детского домика им грозит до двух лет лишения свободы, сообщает «Курган. Интересное. Новости».

Сибирский федеральный округ

Минута славы пришла к Красноярскому техникуму индустрии гостеприимства и сервиса, который закупил крупную партию алкоголя «для учебных целей». Учреждение заказало 38 бутылок шампанского, 37 бутылок вина, 26 бутылок британского виски, четыре — бразильских ликера, десять бутылок водки и т.д. Общая сумма закупки составила 205 тысяч 804 рубля, удивляется «Борус».

«Страновед» рассказал о необычном субботнике в Бердске Новосибирской области. Жителей зовут поучаствовать в реставрации стоящего на улице самолета Ту-104А. Его будут чистить от грязи и готовить к обработке против коррозии. В перспективе из самолета сделают музей.

Иркутский Babr Mash пишет про мужчину, который в ледоход решил отправиться плавать по реке. Его лодку зажало между двумя льдинами. Целые сутки мужчина плавал с ними в компании, пока его не сняли спасатели.

Дальневосточный федеральный округ

В Хабаровске забаррикадировали памятник Ленину. Скульптуру сначала обнесли решеткой, а потом задрапировали баннерами. По иронии, монумент установлен на городской площади имени Ленина, где проходит Парад Победы. Но в этом году посмотреть его вождю мирового пролетариата, видимо, не удастся, рассказывает «Тридевятое царство».

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 13 мая.