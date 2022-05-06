Грозный, 6 мая, 2022, 14:34 — ИА Регнум. В Чечне закуплено около 300 единиц техники для бойцов, участвующих в специальной военной операции в Донбассе. Денежные средства на приобретение техники предоставил Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Кроме того, было закуплено несколько тысяч комплектов обмундирования, пишет ИА «Чечня Сегодня».

Алексей Колчин ИА REGNUM Военная техника

Ранее сообщалось, что из Чечни в Донбасс каждую неделю отправляются новые отряды добровольцев. Они укомплектованы жителями разных уголков России, желающими помощь военнослужащим РФ в освобождении Украины от неонацистов и бандеровцев. До отправки все добровольцы проходят обучение ведению военных действий, и им выдают полную экипировку, а также денежное пособие.

За время ведения спецоперации Фонд имени Ахмата-Кадырова не раз оказал помощь продуктами питания бойцам из Чечни, находящимся в Донбассе. Помимо этого, на постоянной основе предоставляются тонны продуктов питания жителям освобожденных населенных пунктов Донбасса.

Более 150 тысячам семей в Чечне была оказана финансовая и продовольственная помощь, а в Донбассе Фонд Кадырова раздал более 1400 тонн продовольствия и медикаментов, сообщило СМИ.